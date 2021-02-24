台南安平3刑案2人喪命 警局長方仰寧致歉

中央社 / 台南24日電

台南安平區1月起接連發生直播主遭擄囚禁、停車場殺人案、民宅槍擊命案，造成2人喪命，台南市警察局長方仰寧今天凌晨向市民致歉，且將繼續緝捕犯嫌，遏止不法份子尋仇報復。

涉嫌犯下台南市安平區停車場殺人案的在逃主嫌蔡姓男子，綽號「蝦米」，昨晚在安平區平通路民宅槍殺當地角頭51歲陳姓男子後，隨即向警方投案，也讓安平區自1月21日起發生的3件刑案悄悄落幕。

方仰寧今天凌晨在轄管安平區的市警第四分局，以安平區接連發生3件刑案，造成台南治安不良形象，向市民致歉，他說，將持續緝捕犯嫌，絕對是有什麼證據就辦到哪裡。

方仰寧表示，從1月21日唐姓直播主被擄囚禁、2月16日停車場殺人案、到23日民宅槍擊案，這些案子都是有一些關連的，警方將持續釐清犯案動機，給市民和死者一個交代。

方仰寧說，安平區停車場殺人案，7名犯罪主嫌身分已釐清，2名關鍵嫌疑人也到案，整起案件算是破案了，但還有2名在逃共犯未到案，警方要做的是積極遏止不法份子尋仇報復，台南警力已全數動員及埋伏守候，任何不法應由警察緝捕，而不是由私刑正義來報復。

殺人 停車場 方仰寧

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