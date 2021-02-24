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台南「蝦米」涉駕賓士車 穿防彈背心行凶

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區蔡姓男子昨天晚上涉嫌槍殺陳姓角頭後，蔡駕黑色賓士掀背四門轎車前往台南市刑大安南隊部投案，並交出身上的防彈心，警方認為，蔡行凶時還穿著防彈背心，並馬上向警方投案，應是事先計劃好預謀殺人。

台南市安平區陳姓角頭，昨晚在平通路民宅遭槍擊，2顆子彈命中心臟，送醫不治，台南市警方說，槍手是安平區停車場命

案主嫌之一的蔡姓男子，蔡男行凶後隨即向台南市刑大安南隊部投案。警方查扣他身穿防彈背心，及涉嫌作案用黑色賓士掀背四門轎車，漏夜採證。

市消防局救災救護中心昨晚8時57分獲報，安平區平通路民宅傳出槍響，消防人員趕赴現場發現，51歲陳姓角頭身中至少2槍倒地，已無生命跡象，緊急送往成大醫院，醫師在男子心臟取出2顆子彈，搶救無效死亡。

蔡姓男子涉嫌駕駛黑色賓士轎車行凶後，駕車向警方投案被查扣。記者黃宣翰／攝影
蔡姓男子涉嫌駕駛黑色賓士轎車行凶後，駕車向警方投案被查扣。記者黃宣翰／攝影
蔡姓男子涉嫌駕駛黑色賓士轎車行凶後，駕車向警方投案被查扣。記者黃宣翰／攝影
蔡姓男子涉嫌駕駛黑色賓士轎車行凶後，駕車向警方投案被查扣。記者黃宣翰／攝影

角頭 成大醫院 槍擊

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