台南「蝦米」涉駕賓士車 穿防彈背心行凶

台南市安南區蔡姓男子昨天晚上涉嫌槍殺陳姓角頭後，蔡駕黑色賓士掀背四門轎車前往台南市刑大安南隊部投案，並交出身上的防彈心，警方認為，蔡行凶時還穿著防彈背心，並馬上向警方投案，應是事先計劃好預謀殺人。

台南市安平區陳姓角頭，昨晚在平通路民宅遭槍擊，2顆子彈命中心臟，送醫不治，台南市警方說，槍手是安平區停車場命

案主嫌之一的蔡姓男子，蔡男行凶後隨即向台南市刑大安南隊部投案。警方查扣他身穿防彈背心，及涉嫌作案用黑色賓士掀背四門轎車，漏夜採證。