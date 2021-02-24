台南「蝦米」涉嫌槍殺角頭後投案 警漏夜防範仇家滋事

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區蔡姓男子（綽號蝦米）昨晚近9點，涉嫌持雙槍射殺安平區陳姓角頭後，由律師陪同前住台南市刑大偵四隊投案，警方擔心仇家向蔡尋仇，緊急召回刑大二隊和四隊所有隊員，一樓保大第二中隊員警也加強駐地安全，防範道上兄弟滋事。

台南市消防局救災救護中心，昨晚8時57分獲報，安平區平通路民宅傳出槍響，消防人員趕赴現場發現，51歲陳姓男子身中至少2槍倒地，已無生命跡象，緊急送往成大醫院，醫師在男子心臟取出2顆子彈，搶救無效死亡。

轄區警方立刻封鎖案發現場，尋獲疑似凶槍及數個彈殼，警方初判槍手開了7槍，從男子中槍部份來看，槍手存心要置對方於死地。

警方說，槍手是涉及安平區永停車場追殺命案的在逃主嫌之一蔡姓男子，綽號「蝦米」，蔡犯案後隨即向警方投案，警方偵訊中。

死者是51歲陳姓男子，以前曾混跡嘉義，後來到台南謀生， 道上相傳陳曾是蝦米老大，但陳認為蝦米曾做了對不起他的事，和蝦米劃清界線，兩人越走越遠。

兩人形同陌路後，道上相傳今年1月間發生唐姓直播主捲入桃 色糾紛，遭蔡手下涉嫌押走，最後唐付出60萬及簽下250萬 元本票獲釋後，陳力挺直播主，加上蔡手下遭警方查獲3短1長槍枝，蔡疑不滿陳在幕後挑釁，才涉嫌動手槍殺陳。警方說，對於外傳蔡涉嫌槍殺陳的動機，警方仍在過濾釐清。

台南市蔡姓男子涉嫌槍殺陳姓角頭後，昨晚向警方投案。圖／翻攝自蔡臉書
台南市蔡姓男子涉嫌槍殺陳姓角頭後，昨晚向警方投案。圖／翻攝自蔡臉書
蔡姓男子投案後，台南市刑大安南隊部擔心蔡 仇家尋仇，漏夜召回所有隊員加強駐地安全。記者黃宣翰／攝影
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直播主 成大醫院 命案

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