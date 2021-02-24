影／台南安平再傳槍擊案 警長為台南治安不良形象致歉

台南市安平區平通路昨晚近9時許疑傳出槍擊案，51歲陳姓男子遭槍擊，胸口中二槍，當場沒有呼吸心跳，經送醫後傷重不治，警方查出與本月16日安平凶殺案有關，31歲蔡姓男子涉持雙槍射擊陳後，隨後開車到台南市刑大投案，現場找到7顆彈殼及兩槍枝。台南市警察局長方仰寧深夜因此為台南治安造成不良形象道歉，並強調將全案將究辦到底，給台南市民及死者家屬一個交待。

方仰寧指出，台南市安平區本月16日發生凶殺案，31歲王姓男子遭人刺傷及開車追撞傷重不治，案發後，警方掌握2車7人涉有重嫌，其中3嫌已遭聲押禁見外，4名關係人當中，曾姓及蔡姓男子今天分別投案。

惟蔡到案前，又涉犯槍殺陳案件，對蔡再次犯案，他對此感到遺憾，也對台南治安造成不良形象向台南市民道歉，警方將深痛檢討，後續也將其涉案動機及查緝相關涉案人員到案，不要因曾、蔡兩人到案就停止，警方會再檢肅及緝捕相關人員到案。