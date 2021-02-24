涉台南安平停車場命案 蔡姓主嫌再開槍殺人後投案

台南市安平區陳姓男子今晚在平通路民宅遭槍擊，2顆子彈命中心臟，送醫不治，台南市警局刑警大隊證實槍手是安平區停車場命案主嫌之一的蔡姓男子，蔡男行凶後隨即向警方投案。

台南市消防局今晚8時57分獲報，安平區平通路民宅傳出槍響，台南警消趕赴現場發現，一名男子身中至少2槍倒地，已無生命跡象，緊急送往成大醫院，醫師在男子心臟取出2顆子彈，搶救無效死亡。

警方立刻封鎖案發現場，且尋獲疑似凶槍及數個彈殼，警方初判槍手開了7槍，從男子中槍部份來看，槍手可能存心要置對方於死地。

刑警大隊今晚向中央社證實，槍手是涉及安平區停車場追殺命案的在逃主嫌之一蔡姓男子，綽號「蝦米」，蔡男犯案後隨即向警方投案，警方偵訊中。

警方調查，死者是51歲陳姓男子，以前曾混跡嘉義，後來到台南謀生，和行凶的蔡男等安平區停車場命案涉案者疑似相熟，未料安平區停車場命案發生後衍生出殺人槍擊案。

王姓男子16日晚上在安平區疑和他人發生衝突，負傷後隨機攔截2名大學生共乘的機車，一度三貼，但2名大學生先後跳車逃離。王男則騎車逃到永華路上停車場，卻被人開車追上衝撞，警方獲報趕到時，王男已無生命跡象，送醫不治。警方隨後在台86線快速公路橋下找到涉案車輛。

台南檢警初判有10人涉案，已陸續逮捕劉姓、蘇姓、余姓、王姓、郭姓等6名男子到案，其中蘇男、余男及王男遭羈押禁見。另有蔡男、曾男等4人在逃，曾男今天下午向警方投案，蔡男今晚則涉嫌到安平區民宅開槍殺人。