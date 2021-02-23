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台南安平再傳槍擊主嫌投案 疑與先前重大凶殺案有關
台南市安平區平通路今晚近9時許疑傳出槍擊案，有名年約50歲陳姓男子遭槍擊，胸口中2槍，身體多處擦傷，當場沒有呼吸心跳，台南市消防局據報後調派救護車前往，緊急將男子送往成大醫院急救，至於槍傷原因，警方正深入調查中，不排除與本月16日先砍後撞凶殺案有關。
警方到場發現命案現場是一家做塑膠粒子工廠，陳姓男子來到工廠，與另兩名友人在屋內泡茶，一輛車經過，歹徒拉下車窗，朝陳男開槍，並隨地棄置槍枝，警方已封鎖現場釐清。
據了解，開槍的男子是蔡姓男子，犯案後就到台南市刑大安南隊部投案，疑似是本月16日先砍後撞凶殺案的主嫌之一，疑似兩派人馬火拚，彼此有財務糾紛。
道上兄弟說，蔡姓男子綽號「蝦米」，是安南區角頭，陳曾是蔡姓男子的老大，因蔡男曾做出對不起陳的事，陳認為蔡男「背骨」和他畫清界線。
成大醫院指出，該名男子送到成大醫院，到院時已經失去呼吸心跳，醫師從胸部取出兩枚子彈，目前仍在急救中，狀況不佳。
台南市安平區本月16日發生凶殺案，31歲王姓男子與仇家持刀互砍遭開車追撞傷重不治，主嫌之一的曾姓男子逃亡7日後，今天也在律師陪同下向警方投案，供稱16日涉開車衝撞死者，但他拒絕夜間偵訊。
這起重大凶殺案還未完全破案，昨晚又發生槍擊案，許多刑警一聽又是安平區，忍不住脫口直說「慘了」，前一個命案還沒完，在逃嫌犯還未全部到案，又發生槍擊案，搞得警界焦頭爛額。
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