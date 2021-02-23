「超艾夾」遭刺29歲男訊後聲押 1男交保2請回

網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」吳姓男子昨天在高雄苓雅區某舞廳門口遭刺中2刀，警方今將4嫌移送，高雄地檢署訊後，將涉持折疊刀刺傷人蔡姓男子聲押禁見，刮車段姓男子5萬交保，叫囂蘇姓、邱姓男子請回。

檢方認為，29歲蔡姓男子涉傷害罪嫌重大，之前就有傷害犯行，又隨身攜帶刀械，只因細故就持刀傷人，恐有反覆實施犯罪之虞，也為避免勾串共犯，向法院聲押禁見。

關於案發經過，31歲超艾夾昨貼文指出，他跟朋友到南部旅遊，早上從飯店出門吃完早餐、去停車場牽車，發現疑有口角事件，發生口角的男子無故對他們叫囂，想繞道而行，但對方看到他們經過，便無故叫囂，並突然拿出凶器行刺；蔡嫌等人供稱，當時步出舞廳牽車，感覺被看一眼，嗆聲「看三小」進而衝突，不認識超艾夾等人。