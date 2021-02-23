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基隆4警涉私吞贓款、毒品 分局長拔官、警政委員記過

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

基隆市張姓、黃姓警員涉勾結詐欺車手侵吞贓款，月初被法院裁定羈押；警方追查另發現周姓、蘇姓警員偵辦毒品案時，涉以多報少私吞毒品。示意圖／報系資料照
基隆市張姓、黃姓警員涉勾結詐欺車手侵吞贓款，月初被法院裁定羈押；警方追查另發現周姓、蘇姓警員偵辦毒品案時，涉以多報少私吞毒品。示意圖／報系資料照

基隆市張姓、黃姓警員涉勾結詐欺車手侵吞贓款，月初被法院裁定羈押；警方追查另發現周姓、蘇姓警員偵辦毒品案時，涉以多報少私吞毒品。警政署今開會檢討，將署警監一階警政委員詹永茂記過1次，前、後任4名分局長記過1至2次，其中雲林縣斗六警分局長江慶斌「拔官」。

警政署追究主官考核監督不周責任，前基隆市第一警分局長、花蓮縣警察局督察長婁子才調保七警察總隊秘書，記過1次；前基隆市第三警分局長、雲林縣斗六警分局長江慶斌調嘉義市警察局警務參，記過1次。

針對2名現任分局長，基隆市第一警分局長楊効宜記過2次，基隆市第三警分局長林鼎鈞調南投縣

竹山警分局長，記過1次。前基隆市警察局長、警政署警監一階警政委員詹永茂記過1次。

涉案4名警員經基隆市警察局召開考績會記2大過免職。警政署說，對員警以身試法不護短，責由市警局持續擴大清查有無其他員警涉案，徹底清除害群之馬。

其餘一併調整縣市分局長，嘉義縣朴子警分局長蔡進明調雲林縣斗六警分局長、屏東縣恆春警分局長陳鴻忠調嘉義縣朴子警分局長、台北市刑事警察大隊組長陳至瑋升屏東縣恆春警分局長、南投縣竹山警分局長呂芳逸調基隆市第三警分局長，本周五交接。

基隆 警察 毒品

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