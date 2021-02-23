台南安平停車場追殺命案 曾姓主嫌投案

台南市31歲王姓男子16日晚上遭人追殺，命喪安平區停車場，台南檢警逮捕6名涉案男子。 聯合報系資料照片／記者邵心杰攝影

台南市31歲王姓男子16日晚上遭人追殺，命喪安平區停車場，台南檢警逮捕6名涉案男子，另有4人在逃，其中主嫌之一的曾姓男子今天下午向警方投案，偵訊中。

台南地檢署發言人林仲斌證實，安平區停車場凶殺案主嫌之一的曾男，今天下午向警方投案，目前正在偵訊，釐清案情。

王男疑遭追殺，台南檢警初判有10人涉案，已陸續逮捕劉姓、蘇姓、余姓、王姓、郭姓等6名男子到案，其中蘇男、余男及王男遭羈押禁見。

王姓男子16日晚上在安平區疑和他人發生衝突，負傷後隨機攔截2名大學生共乘的機車，一度三貼，但2名大學生先後跳車逃離。王男則騎車逃到永華路上停車場，卻被人開車追上衝撞，警方獲報趕到時，王男已無生命跡象，送醫不治。警方隨後在台86線快速公路橋下找到涉案車輛。