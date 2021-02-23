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影／炸彈客陳屍台南看守所 母親質疑與警執法過當有關
台南後壁區國民黨黨部前年12月遭男子吳富鋐放置爆裂物，吳落網後關押在台南看守所，前天卻死在囚室；吳躺在床上蓋著棉被，鼻孔塞衛生紙，口鼻貼膠帶，離奇的是頸部還套著繩索，且有勒痕，檢警會同法醫下午解剖相驗，「我的乖兒子」吳母泣不成聲，她表示，若兒子確定自殺，百分之百與警方執法過當，導致兒子想不開有關。
吳母表示，兒子落網收押在看守所時，從第一次會客起，兒子一再提到案發時，在高雄遭警方圍捕時，人都已經趴在地上了，警方居然還繼續對他開槍；兒子對此事耿耿於懷，多次表示想向檢方反映。
她表示，她一直勸兒子要把涉案官司與警方執法問題分開，不要把兩案混在一起處理，一件一件的來處理，因此，官司案為他上訴二審，沒想到兒子仍然很在意，她也覺得很自責。「公道自在人心」她說，兒子已經走了，警方是否執法過當，她也不願再追究了，讓兒子好好的走；如兒子確定自殺，百分之百與警方執法過當，導致兒子想不開有關。
吳當時製造俗稱「撒旦之母」的爆裂物，一審被判刑9年6月；台南看守所說，吳進所一年表現正常、家屬頻繁探視超過250次。所方評估檢視量表都沒有異常，不屬高風險收容人，未料，前天卻死在囚室，下午檢警會同法醫解剖，釐清死因。
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