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國內最大宗大麻農場藏匿19處透天厝 狡猾毒犯栽在檢警
嘉義檢警查獲國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，每株市值約30萬元共值5億元，成品大麻花4公斤，每公克市值約5百元，合計200萬元，大麻毒品共值5億200萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，何姓嫌犯在逃，背後疑有販毒集團，分工細密狡猾，在嘉縣市承租19處獨棟透天厝種大麻，用植株生長燈照射，催熟大麻花。
下午縣長翁章梁由警察局長廖訓誠及刑大、朴子警分局等陪同，舉行破案記者會，警局禮堂有如大麻農場，翁章梁巡視聞到大麻味道，還誤以為是「九層塔」，稱讚警方破大麻毒品案。去年8月台中警方破獲最大宗1361株大麻植株，嘉檢警查獲1648株再破紀錄。
檢警說，30歲周姓主嫌大學畢業，網路自學種大麻技術，與李姓共犯從上游毒販取得大麻種子，為掩人耳目，承租19處獨棟透天厝室內栽種，用植株生長照射燈催花，熟成大麻花裝罐包裝，交給上游販售，還未出貨就遭查獲。
朴子警分局去年11月獲報，有身分不詳嫌犯在嘉義種大麻，做成大麻煙販售圖利，報請檢察官李鵬程指揮偵辦，21日上午指揮縣市警局、刑事局第二大隊第一隊等，針對19處所同步搜索，查獲周姓、李姓嫌犯，經手租房子何姓嫌犯在逃，查扣大麻活株、乾株、烘乾機、照明、抽風設備、培養土等贓證物。
檢警調查，嫌犯選定19處新建完成透天厝承租，將室內窗戶冷氣機安裝口，以裝潢木板封死，避免大麻氣味外洩，以窗簾掩護，保持外觀與民宅無異，24小時以植物生長燈照射、通風設備過濾排氣等方式，進行室內種植，規避查緝。
毒犯引誘年輕人參與毒趴吸食大麻，大麻毒品具成癮性及副作用；專案小組將周男及李男依毒品罪法辦，持續針對販售網路，大麻種子植株來源及大麻花、大麻煙絲等販售流向擴大溯源清查，追查在逃共犯，
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