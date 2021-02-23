影／吸毒睡路口被喚醒 台南毒犯竟張口咬警30秒不放

台南市警局新化分局督察組長李俊吉前天執行農會選舉投開票所巡邏勤務時，接獲勤務中心通報有人車在路中間且駕駛喚不醒，以為是疲勞駕駛前往協助時，未料蔡姓駕駛是一名毒犯，見警方盤查心理有鬼，竟緊咬住李俊吉手臂不放，經露行唪口所所長蔡孟書及警員謝昌佑噴辣椒水，蔡嫌受不了才鬆口，李俊吉手臂整個淤青立刻到醫院注射破傷風，李俊吉表示，嫌犯咬住不放長達2、30秒，當下是非常疼痛，但已是襲警妨害公務也是忍痛將人逮捕。

李俊吉今天受訪時表示，前天是農會農事小組組長、副組長、會員代表選舉投票日，他和唪口所所長蔡孟書、警員謝昌佑，依分局規畫8至10時在唪口派出所轄區執行農會選舉投開票所巡邏勤務時，9時30分接獲110通報，在180甲線道與台39線道路口，有一輛車停在路口且車上駕駛睡著叫不醒。

他們到場後先將警車停在車後，以防其他車輛撞上，在喚醒駕駛後，將駕駛人帶到路旁盤查身分，駕駛人一開始用假身分，警方查證系統資料相片與駕駛本人長相有異，要求駕駛拿出皮夾時，發現皮夾內有一張身分證，請駕駛拿出身分證讓警方核對身分時，駕駛見身分曝光意圖逃跑，李俊吉見狀立即用手捉住駕駛的手阻止他逃逸時遭攻擊並咬傷手臂。

李俊吉忍痛捉住駕駛，所長蔡孟書和警員謝昌佑隨即拿出辣椒水遭駕駛猛噴才讓他鬆口，3人控制住駕駛後查出是分局列管人口蔡姓男子，隨即通知偵查隊執行附帶搜索，在蔡嫌駕駛座腳踏板上的一只手提袋內，當場查獲二級毒品安非他命5小包含袋重總重計15.7公克、二級毒品安非他命吸食器1組。全案依妨害公務及毒品危害防治條例罪嫌移送偵辦，並進行毒品溯源。

台南市政府警察局長方仰寧昨天在會議中公開表揚，肯定李俊吉及員警認真執勤，也心疼督察組長執勤受傷，今天也到分局頒發破案茶，鼓勵同仁士氣，期許同仁為台南市的治安工作盡心盡力！