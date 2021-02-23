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深夜猛踩油門引釣客不爽 攔車毆傷後才知是朋友

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張男去年駕車載友人，前往南屯區釣蝦場某找洪姓女友，深夜空催油門引起劉男等人不滿，駕車尾隨張男的車，涉嫌將張、蔣打得頭破血流，打完後才發現都是朋友，始知糗大了，將張與蔣送醫救治，台中地檢署今天依傷害罪起訴打人的劉男、徐男，同夥的2名少年由少年法庭審理。

起訴書指出，劉男（24歲）、徐男（18歲），以及林姓、吳姓少年（移少年法庭審理），與梁男、「阿明」、蔡女的友人洪女等人，去年10月29日晚間，在台中市南屯區文心路的某釣蝦場聚餐。

洪女的友張男駕車載友人蔣男、何男，於10月30日凌晨前往釣蝦場，欲接送洪女離去，並以駕車在釣蝦場周邊繞行、拉高轉速發出聲響方式，藉此吸引洪女注意。未料，引起劉男不滿，認遭受挑釁，駕車載徐男及林姓、吳姓少年一路尾隨張男所駕的車。

同月30日凌晨1時49分，劉駕車在南屯區永春東路攔下張車，劉等4人持棍棒毆打張、及蔣男，致張頭部外傷合併腦震盪，右肘骨折、右胸挫傷等傷害；蔣男受有頭部鈍傷、右手擦傷、右小腿擦傷等傷害。

打人的劉男等人，此時才發現被打的對方要來接的女友洪女，也是他們所認識的朋友，因此與洪女共同將張男、蔣男送往醫院救治。警獲報後前往處理，經調閱監視錄影畫面後通告劉等人到案說明。

台中市民張男去年駕車載友人，前往南屯區釣蝦場某找洪姓女友，深夜空催油門引起劉男等人不滿，劉等人涉嫌將張、蔣打得頭破血流，打完後才發現都是朋友，台中地檢署今天依傷害罪起訴打人的劉男、徐男，同夥的2少年由少年法庭審理。圖／本報資料照
台中市民張男去年駕車載友人，前往南屯區釣蝦場某找洪姓女友，深夜空催油門引起劉男等人不滿，劉等人涉嫌將張、蔣打得頭破血流，打完後才發現都是朋友，台中地檢署今天依傷害罪起訴打人的劉男、徐男，同夥的2少年由少年法庭審理。圖／本報資料照

台中市 傷害罪

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