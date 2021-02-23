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桃園傳凶殺案！女1刀刺死男友辯：不知他會死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市桃園區日前發生1起凶殺案，52歲李姓女子酒後和張姓同居男友人口角，雙方因激烈爭吵，李一氣之下竟持水果刀捅向張肚子，造成對方血流如著，警消到場時雖還有意識，但傷勢急轉直下，送醫搶救2個多小時宣告不治，李女辯稱「不知道男友會死」，檢方已依殺人罪嫌將她收押。

桃園警分局調查，李女20日晚上7點和張男（54歲）在桃園區南華街的住處，因2人為同居男女朋友關係，常常會一起喝酒偶有爭執，當晚張喝了不少再度和李吵了起來，2人一度還有肢體衝突。

李女雖也有喝酒，但不至於到泥醉程度，卻因情緒激動就隨手拿酒瓶、水桶朝張丟擲攻擊，後來甚至拿起1把水果刀，趁張防備不慎時刺向腹部，導致男友當場濺血，李下手後隨即停手，附近居民聽見激烈打鬥聲，警消也接獲報案到場處理。

因張男腹部1處刀傷相當深，消防立刻將他送醫，起初張還仍有意識可對談，但疑似傷勢引發氣胸，造成病況急轉直下，緊急搶救2個多小時，仍在晚上9點多宣告不治。

警方指出，到場時張男神色痛苦，倒臥在沙發上，李女也在場並未逃逸，先協助將張送醫後並將李帶回詢問。警方詢時，張女表示遭男友毆打，自己防衛下拿刀反擊，也坦承有刺中對方腹部，但辯稱「不知道張男會死」，不清處自己力道會造成嚴重後果。

警方也發現，李女身材中等，研判情侶吵架才釀死亡結果，但李女當時也有喝酒，警詢時僅坦承客觀事實，其餘避重就輕，已將她依法送辦，桃園地檢署內勤檢察官訊問後，以李女涉嫌重大、所犯重罪有逃亡之虞，依殺人罪嫌聲押獲准。

桃園傳女友1刀刺死男友凶殺案。圖／報系資料照
桃園傳女友1刀刺死男友凶殺案。圖／報系資料照

殺人 情侶

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