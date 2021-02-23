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武陵農場賞櫻爆衝突！交管人員氣到拿漆彈槍射遊客車窗

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

一名男子開車帶全家到武陵農場賞櫻，昨日與武陵農場交管人員因交通管制發生爭執，交管人員竟持漆彈槍射擊車子，在車窗上留下綠色漆彈痕跡，氣得要提告。武陵農場表示，經了解男子當時在農場內開車車速很快，且不理交管人員指示，差點撞傷場方交管人員，另名交管人員與其發生爭執，可能因一時氣憤才朝車子射擊漆彈，將進一步調查並進行相關懲處。

一名男子「小凱」帶妻兒到武陵農場進行3天2夜賞櫻行程，昨日上午11時許欲回程途中，在農場北谷內的大客車下車處，因會車與場方交管人員發生爭執。

男子表示，當時他依交管人員指示開車，但交管人員卻對他咆哮，並要求一家人下車，他未下車，交管人員竟持漆彈槍朝車子的車窗連開3槍，導致車內的妻兒飽受驚嚇，他隨後開車離去，並向農場投訴，希望不要有下個遊客受害。

武陵農場副場長胡發韜表示，經了解當時該名男子與一輛大客車正在會車，但男子開車車速很快，且未依交管人員指示，差點撞上一名賴姓交管人員；另一名石姓交管人員看不下去大聲喝斥男子，雙方發生口角。

石姓交管人員當時正持漆彈槍驅趕猴子，可能因一時氣憤才朝車子射擊漆彈，將進一步調查釐清，並會加強員工教育訓練及進行相關懲處。至於該名男子揚言提告，胡發韜說，一切將交由司法釐清。

一名男子開車帶全家到武陵農場賞櫻，昨日與武陵農場交管人員因交通管制發生爭執，交管人員竟持漆彈槍射擊車子，導致車內的妻兒飽受驚嚇。圖／民眾提供
一名男子開車帶全家到武陵農場賞櫻，昨日與武陵農場交管人員因交通管制發生爭執，交管人員竟持漆彈槍射擊車子，導致車內的妻兒飽受驚嚇。圖／民眾提供
男子車窗上留下綠色漆彈痕跡。圖／民眾提供
男子車窗上留下綠色漆彈痕跡。圖／民眾提供

武陵農場 賞櫻

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