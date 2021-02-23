聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基警吞贓款2人收押 警局自清又有2警涉入毀前程
基隆市黃姓、張姓警員涉嫌「黑吃黑」贓款，本月5日被檢方依違反貪汙治罪條例聲押獲准。警方清查發現，周姓警員也涉入此案，且3名警員去年偵辦毒品案時，疑以多報少私吞毒品。蘇姓警員參與辦案，雖拒絕共同「暗槓」毒品，但知情不報，已將全案報請檢方指揮偵辦。
基隆市義一路5日晚間發生打群架事件，有名男子被「擄走」，警方追查發現，被擄的竟是警三分局八堵派出所黃姓警員。
警方查出，黃與張疑勾結地下匯兌集團黃姓車手，以假辦毒品案掩護，設局侵吞百萬鉅款。集團賴姓成員得知後，約黃談判，衍生擄人風波。
警方將全案函送法辦，基隆地檢署檢察官偵訊後，以涉重罪及有串證之虞等理由，聲押黃姓、張姓警員和黃姓車手，基隆地院審理後裁准。
黃和張原本都在警一分局南榮路派出所任職，黃因與同在基隆任警的學弟妻子發生婚外情，被調到警三分局。兩人風紀出問題且涉貪，震驚基隆市警界高層。警一分局清查兩人經辦案件，發現案情擴大，南榮路派出所周姓、蘇姓警員也捲入其中。
據了解，周姓警員也參與假辦案侵吞百萬鉅款案，黃姓警員被擄當天未到場，所以第一時間未被查出涉案。
警方還查出，黃、張、周和蘇姓警員去年偵辦毒品案時，疑共謀以多報少私吞毒品。4人中僅蘇表態不想加入，當做不知情，未向上級呈報告發。
黃、張案發後，已被市警局記兩大過免職。本月17日市警局召開考績會，決定將周、蘇記兩大過免職，並報請檢方指揮偵辦；黃等人侵吞多少毒品及流向尚待釐清。
基隆市警局指出，4名警員違法情節重大，事實明確，均已記兩大過免職，報請警政署核辦。南榮路所長內部管理不當，調整為非主管職務，未來會加強內部管理及考核，整飭風紀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言