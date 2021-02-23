拿平安符裝毒！男子想辯香灰 話卻卡在喉嚨說不出

有多項毒品前科的蔡姓男子異想天開，拿廟宇求來的平安符做偽裝，原本以為神不知鬼不覺，結果在新北市土城遇保安大隊員警細心盤查，笑臉瞬間的垮掉，最後被依毒品罪嫌送辦。

新北市保安大隊指出，第二中隊員警前天巡邏行經土城區明德路時，發現蔡男坐在超商門口，貌似等人，由於其數度與員警對上眼後都立刻撇開目光閃避，因此引起員警懷疑。

警方說，蔡男一開始神情自若、侃侃而談，還大方地打開機車置物箱讓員警檢查，自以為將毒品藏的妥當不會被發現，但員警他緊捏著手中證件和平安符，直覺不對勁，請他出示外套口袋裡的東西時，經其同意檢查後，發現平安符有顆粒觸感，檢查後掏出一包白色粉末，他的臉就瞬間垮掉。

後來，經過檢測，員警查出白色粉末是安非他命，約0.61公克。蔡男也承認毒品是被逮前不久購得，想說藏在平安符內不容易被發現，被發現還可以辯稱香灰，怎知真的遇到盤查，話反而說不出口。