影／兩幫人台中市區喬債務警抓11人 開槍男尚未落網

台中市南區西川一路的空地在今天凌晨傳出槍響，驚動附近住戶拿出手機錄影，涉案20多人中疑有人從一輛轎車後車廂拿出一把長槍，警方快打到場時，涉案人已搭乘多輛汽機車逃逸，僅在場查獲2枚改造子彈，警方漏夜帶回涉案11人，不過涉嫌開槍的潘姓男子尚未到案，全案初步調查為債務糾紛引發，但到案人都對案情避重就輕，全案暫依槍砲罪偵辦。

據查，潘姓男子與他人有債務糾紛，今天凌晨零時許，透過手機通訊軟體找來同夥助勢，並預藏一把改造手槍，前往台中市南區西川一路附近的空地「喬債務」，雙方人馬在場時，互相高分貝叫囂、持鋁棒敲擊地面，發出巨大聲響，引發附近住戶關注，拿出手機攝影，但潘突然拿出手槍，對空鳴槍2發。

警方出動快打部隊到場時，潘姓男子等涉案人已分別搭乘7至8輛汽機車逃逸，鑑識小組在空地拾獲2枚彈殼，附近住戶持手機蒐證畫面提供資訊，稱涉案人有在一輛白色轎車的後車廂，發現疑似長槍的凶器，警方漏夜調閱監視器、訪查周邊民眾，截至上午8時為止，已帶回莊姓男子（19歲）等涉案11人，不過涉嫌開槍主嫌尚未到案。

全案在警詢時，莊姓男子等涉案人對案情避重就輕，辯稱朋友在手機群組內召集，替人協調債務才赴現場，雙方人馬發生糾紛的實情為何，仍需待主嫌到案後才能釐清，全案將依槍砲、聚眾鬥毆罪，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方將現場遺留的2枚彈殼送驗，不過根據外觀初步研判，2枚彈殼為90手槍的改造子彈彈殼，判斷開槍主嫌持改造手槍擊發。