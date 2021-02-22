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影／幫派互鬥挑戰公權力 惡煞放炮調虎離山再潑漆討債

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市文山區一間開發公司近日遭人持棍棒砸場，警方介入派員進行守望，未料今晨1時許又有數名男子騎乘機車，先朝警車丟擲鞭炮「調虎離山」，吸引兩輛警車後，後方同夥再騎車到公司門前，朝該公司門面潑油漆、撒冥紙，並辱罵「七字經」後離去，警方目前已將涉案4人逮捕到案，詢後將依法送辦，並持續追查其餘共犯。

警方調查，19歲闞姓男子等數名男子為向被害開發公司追討債務，2月20日深夜11時許，持棍棒到文山區景華街上的開發公司本部砸場，員警獲報到場時一行人已離場，所幸現場無人受傷，轄區文山二分局警方展開偵辦，並派兩網警力到場執行守望。

未料今晨1時許，闞男等數人又分別騎乘機車，先派兩名男子騎車疾駛而過，並朝警車尾部丟擲一大串鞭炮，吸引兩輛警車追逐，再由後方同夥騎車到開發公司門前，朝該公司潑油漆、撒冥紙，並大罵「七字經」髒話，隨後乘車逃離，事後還將犯案過程上傳網路社群平台，作風十分囂張。

警方徹夜追查，直至今晨5時前順利在文山區將逃逸的闞男等4名人查緝到案，詢後將依妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並追查其餘共犯。

附近住戶指稱，遭砸場的開發公司原本就「問題很多」，2月20日當晚的暴力行為還製造巨大聲響，還以為是槍響；知情者則透露，該開發公司屬文山區地方角頭的據點，前來砸場的則是新北市地方勢力，雙方的確是因金錢糾紛引發暴力行為。

警方強調，本案並未有民眾所指開槍情事，對於歹徒猖狂復仇及挑釁公權力的行為，警方絕不寬貸，將極力偵辦，維持治安平穩、民眾安心的生活環境。

文山二分局偵查隊隊長蔡致然。記者李隆揆／攝影
文山二分局偵查隊隊長蔡致然。記者李隆揆／攝影

恐嚇

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