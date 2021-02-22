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傘兵休假斜槓販毒 警察通報軍方擴大清查部隊

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

陸軍特種作戰指揮部1名宋姓上兵，疑似利用休假上網販賣毒品，19日與新北市新莊警分局員警喬裝的買家，約在泰山區面交含有大麻成分的餅乾時，與另1名翁姓同夥雙雙落網。員警已通報軍方擴大清查是否還有其他軍人涉案。

據了解，新莊警分局福營派出所員警，19日於網路巡邏時，發現25歲宋姓男子在社群網站貼文表示：「毒品咖啡包價位都不同」，還刻意貼出小丑與骷顱頭的咖啡包，暗示可交易。

員警於是喬裝買家，當天晚上相約在新北市泰山區明志路巷內面交，宋男交出含二級毒品大麻成分的餅乾之後，員警當場表明身分。這時他的另1名同夥，25歲翁姓男子突然現身，宋男馬上大喊：「警察！」2人分頭拔腿就跑。

但是2人徒步，員警騎機車追，不到300公尺就把他們攔下逮捕，除了搜出大麻餅乾32.78公克，也在2人共乘的轎車內搜出含大麻成分的電子菸菸彈5.08公克，立刻帶回派出所調查。

結果清查發現宋男是陸軍空降特戰部隊現役軍人，疑似利用休假夥同友人在網路上販售毒品，員警馬上通報軍方，除了追查毒品來源，更要釐清是否還有其他軍人涉案。宋、翁2嫌則依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方查獲現役軍人涉嫌販毒，即使是特種部隊傘兵，也跑不過員警騎機車追捕。記者林昭彰／翻攝
警方查獲現役軍人涉嫌販毒，即使是特種部隊傘兵，也跑不過員警騎機車追捕。記者林昭彰／翻攝
警方從餅乾當中驗出二級毒品大麻成分。記者林昭彰／翻攝
警方從餅乾當中驗出二級毒品大麻成分。記者林昭彰／翻攝

毒品 大麻

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