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小琉球登島實名制實施至今 查獲3名通緝犯

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

為了因應防疫，交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，以防止居家隔離、檢疫者「趴趴走」，結果21、22日上午分別在查驗身分的過程中，意外發現兩名通緝犯，且都不約而同的表示，「自己不知道為何被通緝」，卻因前往小琉球前遭查獲，隨後，海巡分別將通緝犯逮捕，並送往地檢署歸案。

海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢，21日上午，執行東港東琉線碼頭前往小琉球離島客船安全檢查時，意外查出由高雄地方檢察署通緝在案的黃姓男子（70歲），黃男因2014年偽造文書被通緝，卻因實名制身分查驗，遭逮，海巡也將人移交地檢署歸案。

昨天上午10時許，海巡人員同樣執行查驗身分時，又發現一名年初因詐欺案被通緝的林姓男子（27歲），並由安檢人員通知，經確認身分，完成筆錄偵詢，隨後將人移送至屏東地檢署。

林男與先前黃男一樣，皆表示，「自己不知道為何被通緝」，卻都栽在國內港口實名制查驗。

南部分署第五岸巡隊表示，自今年1月11日起至2月22日，已陸續查獲3名通緝犯，想搭乘客船前往離島旅遊，但都因實名制查驗被查出，且後續全數移交地方檢察署歸案。

南部分署第五岸巡隊強調，除了配合居家防疫篩檢，針對前往外離島旅客會加強身份查驗核對工作，維護海域、海岸及社會治安的決心，全力防止不法藉機突破。

交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝
交通部航港局及海巡署去年開始實施國內港口實名制，南部分署第五岸巡隊今年初，意外查出3名通緝犯，皆送往地檢署歸案。記者陳弘逸／翻攝

通緝 海巡署 實名制

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