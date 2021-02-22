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太囂張！惡煞放炮「調警離山」 再潑漆七字經討債

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市文山區景華街上一處商辦負責人與人發生債務糾紛，近日接連遭人上門恐嚇，前天先有幾名黑衣人到場敲門，警方介入後進行守望，今天凌晨又有數名機車騎士丟擲鞭炮吸引警力，再朝商辦門面潑漆辱罵；警方目前已將4名犯嫌查緝到案，詢後將依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

2月20日就曾有附近住戶上網發文，指該商辦原本就「問題很多」，當天一大早就有巨響，警察到場查看時無人應門，但依稀可見地上有碎玻璃，直到深夜11時許，又有連發槍響生和機車群夾雜髒話呼嘯而過。

今天凌晨，數名黑衣人分別騎乘至少3輛機車經過該商辦，見門前有執行守望勤務的警車，就派人打前鋒，疾駛而過，並朝警車丟擲一大串鞭炮逃逸，吸引兩輛警車出動追逐，後方人馬再騎車到商辦門前，將一大桶紅漆潑撒在商辦門口，並辱罵「七字經」，隨後乘車逃逸。

警方表示，該商辦與人有債務糾紛，但近日事件並無人開槍，目前已將4名潑漆犯嫌查緝到案，全案將依恐嚇、毀損等罪嫌送辦，呼籲民眾應理性處理糾紛，若有違法，警方定嚴辦到底。

黑衣惡煞朝商辦門口潑漆。記者李隆揆／翻攝
黑衣惡煞朝商辦門口潑漆。記者李隆揆／翻攝
數名黑衣人先派出「前鋒」放炮吸引警察。記者李隆揆／翻攝
數名黑衣人先派出「前鋒」放炮吸引警察。記者李隆揆／翻攝
數名黑衣人先派出「前鋒」放炮吸引警察。記者李隆揆／翻攝
數名黑衣人先派出「前鋒」放炮吸引警察。記者李隆揆／翻攝

恐嚇 潑漆 債務

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