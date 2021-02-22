通緝犯偽造病歷詐百萬保險費 刑事局逮捕歸案

41歲葉男因保外就醫未歸遭通緝，逃亡期間需錢孔急竟偽造病歷詐領醫療保險費，不法所得近新台幣百萬元，刑事局接獲保險公司報案循線追查，8日於北市將葉男逮捕歸案。

刑事局今天發布破案新聞，偵查第七大隊第二隊隊長郭有志表示，去年9至12月間陸續接獲保險公司報案，指稱葉男涉持偽變造公立醫院開立的診斷證明書、病歷資料及繳費收據等文件，向業者請領醫療保險理賠金。

警方獲報後立即檢具相關文件向醫院核實，經查葉男於去年3月起至今年1月止，多次以「偽變造醫院開立的診斷證明書、病歷內容、繳費收據」等文件資料向2間人壽保險公司詐領住院理賠金，並「竄改住院日期、醫師囑言等診斷證明書內容、勞保局失業補助公文」詐領理賠金。

進一步追查發現，葉男於民國108年因案入監服刑，期間因病申請保外就醫，但他去年3月持偽造診斷證明書辦理展延保外就醫被發現，遭監所撤銷資格後又遲遲未歸，被台北地檢署發布通緝。

葉男逃亡期間因身無分文，竟持假文件資料向保險公司申請醫療理賠作為生活費度日，待花費一空又反覆犯案。

警方今年1月底獲報葉男又故技重施，再次持偽變造病歷資料擬向保險公司請領住院理賠，隨即於2月8日派員驅車到場埋伏守候，當場將他查獲歸案。

經初步統計葉男涉嫌假造公文書共20餘筆，每筆詐領理賠款項從1萬元至10餘萬元不等，共計詐領金額將近百萬元，警方將持續追查有無共犯涉案。