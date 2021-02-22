仿效馬國女大生命案？台大財法男大一生揚言尾隨遭送辦

台大法律系財經法學組陳姓男大一生，去年11月間在PTT台大交流版發文，預告將於校內進行尾隨騷擾行為，並強調「想被騷擾的同學準時出現」、「順性別女性佳」。經網友檢舉警方依妨害秩序罪嫌送辦。台北檢署調查後，認定陳男僅屬出言不遜，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，去年11月7日中午，陳男在「NTU台大學生交流板」馬國女大生命案新聞貼文留言，稱「今晚11點後，我會在椰林大道、醉月湖、大一女舍進行尾隨騷擾行為，想請被騷擾的同學準時出現。」他還在留言中強調「順性別女性佳」。

該留言不到半小時後就被板主撤文，但早有「正義網友」截圖向警方檢舉，警方依據其帳號IP位址，循線追查到陳男本尊。據悉，陳男體型微胖、自幼單身，似乎從未交過女友，是網路用語的「母胎單身」。