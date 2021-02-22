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清晨闖新北超商搶啤酒飯糰 店員上前阻止遭扣頸受傷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

有毒品前科的高姓男子，去年11月涉嫌闖進超商偷啤酒、飯糰企圖逃逸，吳姓店員眼尖發現上前阻止，要求結帳或還商品，高男見形跡敗露，動手毆打店員，甚至拿酒瓶要攻擊店員，幸好陳姓市民進入超商，協助壓制高男。士林地檢署日前偵結，依照強盜罪嫌起訴。

高姓男子去年11月15日清晨5時許，獨自進入新北市汐止區一家超商，竊走4瓶啤酒、1顆飯糰要放進外套，吳姓店員發現後上前阻止，要求高男結帳或者歸還商品。

起訴指出，高男涉嫌為防護贓物及脫免逮捕，涉嫌出手毆打、推擠店員，徒手扣住店員頸部，又持超商內的玻璃酒瓶企圖攻擊店員，導致店員臉部、嘴唇、人中、左手手臂部位有多處開放性傷口，幸好陳姓市民剛好進入超商見狀協助報警及壓制高男。

警方趕到現場後，依照準強盜犯逮捕高男，也查扣贓物啤酒、飯糰。高男落網後也坦承犯行。檢方認定，超商內的監視器畫面拍下高男偷竊畫面，也錄下持酒瓶攻擊店員，依影像及診斷證明書等證據，高男涉犯準強盜罪嫌，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料畫面
士林地檢署。圖／本報資料畫面

超商 強盜

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