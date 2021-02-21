快訊

新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

合歡山翠峰山林火警 陸空合力灌救交通恢復

中央社 / 南投縣21日電

南投縣仁愛鄉翠峰一帶山林今天起火，台14甲線合歡山翠峰路段一度因濃煙及烈火而雙向封閉，南投縣消防局與空勤總隊採陸、空合力灌救，隨著火勢轉小，公路下午恢復正常通行。

省道台14甲線20.6公里處南投縣仁愛鄉翠峰路段一帶，今天近午發生山林火警，由於火源靠近道路，猛烈火勢及濃濃白煙影響行車安全，南投縣消防局派遣多輛消防車趕往滅火，並請內政部空中勤務總隊派直升機從空中灑水，不過因燃燒面積廣，截至下午仍在灌救。

南投縣警察局仁愛分局表示，這場山林火警發生後，由於台14甲線指標20.5到20.7公里處翠峰路段邊坡火勢過大，一開始先封閉雙向道路，請遊客暫時勿前往合歡山，避免影響救災，之後配合灌救採間歇管制，下午由於火勢轉小，合歡山公路翠峰路段恢復正常通行。

公路總局第二區養護工程處表示，台14甲線仁愛鄉翠峰路段下邊坡起火，所幸無人傷亡，第一時間封閉管制雙向交通，以利執行滅火作業，埔里段派監工站人員前往了解並回報狀況，透過警廣及沿線資訊可變標誌加強宣導，並由仁愛分局翠峰派出所員警協助交管。

這場火警疑由翠峰下方山林往上延燒，遠眺可見多處冒著白煙，直升機吊掛水袋來回飛行灑水，其中一處火源最靠近台14甲線合歡山公路，南投縣消防局表示，山林火警會隨著風勢擴散延燒，現場人、車持續努力灌救中，第一線尚未回報今天能否控制火勢。

相關新聞

合歡山驚傳山林火警 台14甲線翠峰段雙向交通封閉

南投縣仁愛鄉台14甲線20.6K翠峰段今近午傳山林火警，但因近期氣候乾燥，火勢迅速蔓延，當地警消獲報後派出多輛消防車馳援...

樹林死亡車禍 21歲年輕騎士遭撞死

新北市樹林區一名60歲黃姓男子昨日晚間11時駕駛灰色小客貨車行經環漢路五段要右轉四維路時，不慎與直行的21歲黃姓機車騎士...

台南8旬老翁無照騎機車 彎道自撞分隔島摔車亡

台南市東區林森路二段大彎道今天凌晨近3點，發生一起死亡車禍。警方調查，8I歲蔡姓老先生無照騎機車行經派出所右前方，疑因未...

毒販家中掛幅畫…掩飾逃脫密道

賴姓男子在雙北地區販毒，還擁槍自重防止被黑吃黑，台北市刑大日前上門逮人時，賴利用自己過去包工程的工作經驗，在住家設置逃脫...

宜蘭東門夜市爆持刀追砍案 在逃3嫌火速落網

宜蘭東門夜市昨天晚間10時許發生持刀追砍事件，謝姓男子疑似與遭砍的林姓、陳姓男子有感情糾紛，昨天夥同友人至夜市五金行購入...

影／4車闖紅燈被行人丟飲料 惡煞持刀棍逞凶1人到案

林、劉二男今晨與友人過馬路時，疑似不滿4輛汽車違規闖紅燈，怒丟手中飲料杯引怒對方，其中兩輛汽車直接在路中迴轉，10多人下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。