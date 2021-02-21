合歡山翠峰山林火警 陸空合力灌救交通恢復

南投縣仁愛鄉翠峰一帶山林今天起火，台14甲線合歡山翠峰路段一度因濃煙及烈火而雙向封閉，南投縣消防局與空勤總隊採陸、空合力灌救，隨著火勢轉小，公路下午恢復正常通行。

省道台14甲線20.6公里處南投縣仁愛鄉翠峰路段一帶，今天近午發生山林火警，由於火源靠近道路，猛烈火勢及濃濃白煙影響行車安全，南投縣消防局派遣多輛消防車趕往滅火，並請內政部空中勤務總隊派直升機從空中灑水，不過因燃燒面積廣，截至下午仍在灌救。

南投縣警察局仁愛分局表示，這場山林火警發生後，由於台14甲線指標20.5到20.7公里處翠峰路段邊坡火勢過大，一開始先封閉雙向道路，請遊客暫時勿前往合歡山，避免影響救災，之後配合灌救採間歇管制，下午由於火勢轉小，合歡山公路翠峰路段恢復正常通行。

公路總局第二區養護工程處表示，台14甲線仁愛鄉翠峰路段下邊坡起火，所幸無人傷亡，第一時間封閉管制雙向交通，以利執行滅火作業，埔里段派監工站人員前往了解並回報狀況，透過警廣及沿線資訊可變標誌加強宣導，並由仁愛分局翠峰派出所員警協助交管。

這場火警疑由翠峰下方山林往上延燒，遠眺可見多處冒著白煙，直升機吊掛水袋來回飛行灑水，其中一處火源最靠近台14甲線合歡山公路，南投縣消防局表示，山林火警會隨著風勢擴散延燒，現場人、車持續努力灌救中，第一線尚未回報今天能否控制火勢。