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高市警擴大臨檢 查獲毒品及2酒駕案

中央社 / 高雄21日電

開學在即，高雄市警察局為避免學生流連於夜店，20日晚上擇定苓雅區較多青少年聚集的夜店、KTV等場所擴大臨檢，結果於路檢時查獲毒品案1件及酒後駕車2件。

警方定調這次的擴大臨檢是「開學收心操」，鎖定青少年學生易聚集的夜店、KTV等場所臨檢，由警察局長黃明昭帶隊，專案到今天清晨分別執行場所臨檢、閉鎖式路檢。

警方路檢點在中正一路與福德三路路口，共計查獲持有毒品1件1人、酒後駕車2件2人。毒品案是員警在路檢攔查車輛過程中，發現車內有異味且駕駛神情有異，經查於駕駛座下方有1包夾鏈袋，初檢為毒品愷他命重約36.5公克、吸食器等。犯嫌坦承持有，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

至於路檢攔查酒駕2件2人，分別是吳姓男子的酒測值0.38、林姓男子酒測值0.33，警方依公共危險罪送辦。

苓雅分局長梁東山表示，擴大臨檢勤務鎖定場所之外，同時也展現執法力道與強度，盼能有效打擊犯罪、震懾不法。

臨檢 毒品 夜店

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