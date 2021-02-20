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宜蘭東門夜市爆持刀追砍案 在逃3嫌火速落網

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭東門夜市昨天晚間10時許發生持刀追砍事件，謝姓男子疑似與遭砍的林姓、陳姓男子有感情糾紛，昨天夥同友人至夜市五金行購入4把柴刀後，雙方在夜市狹路相逢，林遭砍中背部，陳男則是右手大拇指遭砍，兩人血流如注，送醫後無生命危險。警方獲報後出動快打部隊，不到1小時火速逮捕涉案陳姓男子，至於在逃3名犯嫌，稍早已全部緝捕歸案，目前正在問訊，釐清全案事發原因。

據了解，綽號「香蕉」的謝男與遭砍的林男、陳男等人認識，其中女方就在夜市一間遊戲攤位服務，兩人疑似為了女方醋勁大發，昨晚間在夜市狹路相逢，謝男等4人購得柴刀後，一碰到林男、陳男後，不顧夜市人潮眾多，隨即高舉柴刀砍人。

由於案發當時夜市還有逛街人潮，突如其來的衝突，嚇壞夜市人群，還有幼童當場被嚇暈，經家長抱起才逃離現場，林男、陳男遭砍後，在夜市逃竄，謝男等人不死心，還持柴刀在夜市大搖大擺尋人，作風相當囂張。

昨天警方獲報後，出動快打警力趕赴現場，起出柴刀等證物，1小時內先將涉案陳姓男子緝捕歸案，今早動員大批警力，兵分多路找人，中午前順利將謝嫌在內等3名在逃犯嫌緝捕歸案，至於是否因感情糾紛惹禍，目前仍在分局問訊，釐清案發經過。

謝嫌等人在熱鬧的夜市內持刀追砍仇家，嚇壞夜市人潮，作風相當囂張。圖／讀者提供
謝嫌等人在熱鬧的夜市內持刀追砍仇家，嚇壞夜市人潮，作風相當囂張。圖／讀者提供
昨案發1小時內，宜蘭分局火速逮捕涉案陳姓男子，今中午左右，在逃3名犯嫌也順利落網。記者張議晨／攝影
昨案發1小時內，宜蘭分局火速逮捕涉案陳姓男子，今中午左右，在逃3名犯嫌也順利落網。記者張議晨／攝影

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