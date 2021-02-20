影／4車闖紅燈被行人丟飲料 惡煞持刀棍逞凶1人到案

林、劉二男今晨與友人過馬路時，疑似不滿4輛汽車違規闖紅燈，怒丟手中飲料杯引怒對方，其中兩輛汽車直接在路中迴轉，10多人下車涉嫌持棍棒及利器圍毆林、劉二人成傷後揚長而去。警方以車追人今天上午已通知涉案的王姓男子到案，警方表示，將持續追緝其他在逃同夥，警詢後將依違反社秩法及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新店警方今天清晨5時許獲報，新店區北新與民權路口，在大坪林捷運站2號出口旁，疑似行車糾紛引起街頭鬥毆事件，警方趕抵時，發現27歲林姓男子與24劉姓男子二人，頭部及背部遭利器割傷及棍棒毆傷，意識清楚，由救護車送往新店慈濟醫院治療後無生命危險。

據了解，與林、劉二男同行的還有3男1女，他們6人從新店區中興路的酒吧喝完酒之後要散場，行經該處路口要過馬路時，遇到4輛汽車一起違規闖紅燈，引起眾人不滿，大聲指責，反引起開車一方人不爽。