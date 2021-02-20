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影／他居家檢疫者落跑 被查獲疑買毒品

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「嚇死了！」台南市一名年約40年陳姓男子日前自中東國家返台，借住友人住處居家檢疫，前天竟落跑外出2個多小時，經手機警示通報民政、警政及衛生單位趕往現場，他返家時當場被查獲，他神色慌張才自行交出一小包安非他命，懷疑他毒癮發作外出買毒品，員警及衛生局人員嚇出一身冷汗，全副武裝將他帶回，並在戶外隔離處所與檢方視訊偵訊後，將他戒護送往集中檢疫處所。

台南市衛生局表示，違反居家檢疫規定者，依照情節輕重，處10萬至100萬元罰鍰。根據裁罰基準，擅離小於2小時，罰10萬元；2到6小時罰20萬元等，屆時，將視陳的實情，依法裁罰。

警方調查，陳於本月11日入境，12日借住友人住處居家檢疫14天，預計本月26日期滿。不過，陳前天下午1時30分落跑，經手機警示擅離居家檢疫，驚動民政、警政及衛生單位到場找人。

台南市警二分局海安所長何家慶、員警陳尚謙、盧泓佑等人到場協助處理，陳男直至4時才騎機車返家，當場被相關人員查獲，經詢問，他神色慌張，吞吞吐吐解釋外出借錢，但遭吐槽，最後才交出身上的一小包安非他命。他辯稱，毒品是友人給他的，最後警方依毒品危害防制條例送辦。

然而，因他居家檢疫身分，警方通知防疫專車將他帶回，並在戶外隔離處所與檢方視訊偵訊後，先行飭回，並將他戒護送往集中檢疫處所，繼續居家檢疫期程。

台南市警二分所員警及衛生局人員嚇出一身冷汗，全副武裝將他帶回分局調查。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分所員警及衛生局人員嚇出一身冷汗，全副武裝將他帶回分局調查。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局啟動臨時偵詢處所，在戶外隔離處所與檢方視訊偵訊。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局啟動臨時偵詢處所，在戶外隔離處所與檢方視訊偵訊。記者邵心杰／翻攝

居家檢疫 衛生局 毒品

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