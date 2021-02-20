販毒改造住家牆壁畫像後設暗道 地板藏毒讓警搜兩小時

台北市賴姓男子（61歲）涉嫌持毒擁槍，為了躲避警方查緝，還將家中改裝設置暗門與密道，直接能從密道通往後門與後巷；台北市刑大偵五隊接獲線報，日前上門逮人，攻堅時卻像在走迷宮，警方在屋內搜索時，發現賴嫌房間內一幅畫後有連通屋外密道，由於員警迅速攻堅，賴嫌正打算從密道逃走前，就被警方擒獲。

台北市刑大日前逮捕持毒的陳姓男子（60歲），並在他身上查到一把改造槍支，警方追查後，發現槍支是賴姓男子所有，因此向上溯源追查賴男罪證與下落。

警方發現賴男住在北市中山區，春節年假前持搜索票上門逮人，攻堅時卻好像遇到迷宮，原來賴嫌將家中獨棟2層樓建築重新設計，不但裝有多隻監視器間住家四周環境，住處牆壁更鑿開一個通往後巷的洞，用畫掛在牆上當掩護，方便自己隨時從後門逃脫。