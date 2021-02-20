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東門夜市人潮最多時！感情糾紛尋仇當街追砍 警逮共犯

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭東門夜市昨天晚間10時許發生持刀追砍事件，謝姓男子疑似與遭砍的林姓、陳姓男子有感情糾紛，昨天夥同多名友人至夜市五金行購入4把柴刀後，雙方在夜市狹路相逢，林遭砍中背部，陳男則是右手大拇指遭砍，兩人血流如注，送醫後無生命危險。警方獲報後出動快打部隊，不到1小時火速逮捕謝男的陳姓小弟，至於在逃犯嫌，已掌握行蹤正持續追緝中。

東門夜市是宜蘭市最大型觀光夜市，不分平假日逛街人潮眾多，昨天深夜夜市傳出砍人案，且還是人潮眾多的時刻，讓不少攤商、旅客人心惶惶。

昨晚間，謝姓主嫌等人先至夜市，其中1名男子大膽開口向攤商稱要「借菜刀」、「要剁肉肉」，攤商覺得詭異不敢外借，隨後謝男的陳姓小弟，則至夜市內的五金百貨，見架面有4把柴刀，隨即以800元價位一掃而空。

謝男等人離開五金行沒多久，隨即碰上陳姓、林姓男子，謝男等人將刀鞘丟棄後，隨即高舉柴刀往林男、陳男等人身上砍去，林背部中刀傷勢嚴重，陳則右手大拇指遭砍見骨，因當時還有遊客在逛夜市，突如其來砍人意外，讓夜市陷入混亂，遊客跟隨遭追砍的男子四處逃竄。

全程目擊的3名高中生，還疑似被謝嫌等人當成林男友人追砍，3人在夜市逃竄，最後躲至東港高架橋下才躲過一劫。警方獲報後出動快打部隊，動員多名警力壓制，遭砍的林男多名友人，事發後還在夜市附近徘徊，搜尋謝嫌等人行蹤，疑似要為林男復仇，幸未再發生另波衝突。

據了解，綽號「香蕉」的謝男與遭砍的林男、陳男等人認識，兩人衝突起因為日前的一起感情糾紛，當事的女方為林男前女友，在夜市經營遊戲攤位，因此雙方才在夜市追砍。

昨天警方火速掌握謝嫌等人身分，案發不到1小時，就將謝嫌的陳姓小弟緝捕歸案，目前仍在偵訊中，至於在逃的謝嫌等人，警方已掌握行蹤，持續追緝中。

謝嫌等人購入的柴刀，還被丟棄在夜市娃娃機台旁，被警方當成證物帶回。記者張議晨／攝影
謝嫌等人購入的柴刀，還被丟棄在夜市娃娃機台旁，被警方當成證物帶回。記者張議晨／攝影
遭警方逮捕的陳姓男子，在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家。圖／讀者提供
遭警方逮捕的陳姓男子，在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家。圖／讀者提供
謝姓男子等人在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家，完全未將夜市人群考慮在內。圖／讀者提供
謝姓男子等人在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家，完全未將夜市人群考慮在內。圖／讀者提供
夜市五金行的４把柴刀，被謝嫌等人以800元價格一掃而空。記者張議晨／攝影
夜市五金行的４把柴刀，被謝嫌等人以800元價格一掃而空。記者張議晨／攝影
謝嫌等人購入的柴刀，還被丟棄在夜市娃娃機台旁，被警方當成證物帶回。記者張議晨／攝影
謝嫌等人購入的柴刀，還被丟棄在夜市娃娃機台旁，被警方當成證物帶回。記者張議晨／攝影
謝姓男子等人在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家，衝突中柴刀還掉在地上。圖／讀者提供
謝姓男子等人在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家，衝突中柴刀還掉在地上。圖／讀者提供
謝姓男子等人在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家，突如其來意外，讓夜市陷入混亂。圖／讀者提供
謝姓男子等人在夜市五金行購入4把柴刀後，隨後出外持刀追砍仇家，突如其來意外，讓夜市陷入混亂。圖／讀者提供

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