男糾眾宜蘭東門夜市疑尋仇 五金行購柴刀出店外就砍人

宜蘭市東門夜市昨天晚間10時許傳出砍人意外，多名男子在夜市持刀追砍，造成2名男子左手大拇指、背部撕裂傷，意外波及另名60多歲的老婦人，因事發當時正值夜市人潮最多時刻，人群見男子持刀推擠逃竄，目擊全程吳姓高中生，與友人還被誤認仇家，一行3人躲至高架橋下，事發後心有餘悸，「真的太可怕！」

據了解，該群黑衣人昨天晚間先至東門夜市，據夜市攤商指出，疑似該團惡煞其中1人，先到攤位前稱要借「菜刀」，攤商疑惑問「幹嘛借菜刀」，男子竟冷回要「剁肉」，因理由太過詭異，攤商不願出借。

後來眾人疑似見夜市有五金行，詢問業者「有沒有水果刀？」，見架上水果刀旁擺有4把更大的「柴刀」，二話不說花費800元購入4把柴刀，且消費時還與業者有說有笑，沒想到剛踏出店門口不久，4把柴刀竟瞬間淪為砍人凶器。

眾人行走到夜市知名牛排店前，見疑似仇家身影，不顧夜市人潮眾多，竟高舉柴刀往兩名男子砍去，其中一人身體遭劃傷，另一人拇指遭砍見骨，受傷的兩名男子忍痛踢開其他人刀具逃竄，突如其來意外讓夜市陷入混亂。

由於砍人當時正值夜市人潮眾多時間，逛街民眾見男子亮刀，急忙往各處逃竄，目擊追砍過程的3名高中生，還疑似遭誤認，被多名持刀男子追逐，3人分散躲至夜市角落，才逃過一劫，昨晚回憶整起事發經過時，3人嘴唇難掩顫抖「真的很可怕」、「事情發生太快」、「他們只能跟著大家一起逃」。