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卸、新任少年隊長布達 黃宗仁：拒絕毒品幫派危害少年
新北市警局今天舉辦卸、新任少年隊隊長交接布達典禮，局長黃宗仁強調，少年隊隊長的重要性不亞於新北市各警察分局長，新北市8000名員警可全體動員，拒絕毒品及幫派危害少年。
新北市警局少年警察隊卸任隊長曾錦繡、新任隊長林柏宏交接布達典禮，今天下午在土城警分局8樓禮堂舉行，由市警局長黃宗仁親自主持監交，新北市議員彭成龍、林金結、江怡臻，中和高中、清水高中、自強國中校長都親自蒞臨會場觀禮，立委吳琪銘服務處及新北市教育局、社會局、衛生局亦派代表與會。
黃宗仁致詞時強調，少年隊隊長的重要性不亞於警察分局長，新北市少年隊的工作是治本，不是治標，為了維護少年安全，新北市8千員警可全體動員，不讓少年遭受毒品、幫派危害。
他表示，少年隊、婦幼隊隊長在新北市非常重要，與市府教育局、社會局、衛生局合作，共同保護少年、婦幼安全，將毒品阻絕於校園之外、保護婦女兒童安全，歡迎各級民意代表好好運用共同監督少年隊及婦幼隊，一起努力，為新北市少年共同努力。
新北市少年隊卸任隊長曾錦繡於任內各項評比名列前茅，109年「暑期保護青少年─青春專案」列全國績優，而109年中輟業務，亦獲教育部國民及學前教育署頒績優警政單位，各項專案工作成績亮眼。
新任隊長林柏宏是警大61期國境警察學系、警大犯罪防治學系32期研究所畢業，歷任新北市刑大警務員、外事科警務正、保防科及行政科股長、林口警分局行政組組長、行政科專員、保大副大隊長，俱備豐富犯罪預防學理知識，亦有刑事專業能力，嫺熟外勤工作暨各項勤、業務運作。他期許少年隊能與新北市各級學校一同打拚，深化對非行少年、曝險少年的處遇成效。
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