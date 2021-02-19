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台南安平停車場命案6人被逮 至少3人在逃
台南市31歲王姓男子16日晚上疑遭人追殺，命喪安平區停車場，台南檢警已逮捕6人，其中1人聲押獲准；南檢初判，至少還有3名犯嫌在逃，犯案動機有待釐清。
台南檢警全力偵辦，追捕犯嫌；台南地檢署發言人林仲斌今天表示，已逮捕劉姓、蘇姓、余姓、王姓、郭姓等6名男子到案，余男、王男及蘇男被聲押，台南地方法院裁定蘇男羈押禁見，余男、王男仍待台南地院裁定。
這起追殺案情頗為複雜，不僅傳出王男的友人前往安南區犯嫌家中灑冥紙討公道，犯嫌中還有人涉及1月21日台南唐姓直播主被擄囚禁案。林仲斌說，有待犯嫌全數被捕到案釐清。
王姓男子16日晚上在安平區疑和他人發生衝突，負傷後隨機攔截2名大學生共乘的機車，一度三貼，但2名大學生先後跳車逃離。王男則騎車逃到永華路上停車場，卻被人開車追上衝撞，警方獲報趕到時，王男已無生命跡象，送醫不治。警方隨後在台86線快速公路橋下找到涉案車輛。
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