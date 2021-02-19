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台南安平停車場命案6人被逮 至少3人在逃

中央社 / 台南19日電

31歲王姓男子16日晚間在台南市安平區一處停車場疑似與他人發生衝突後遭追殺傷重不治。（讀者提供） 中央社
31歲王姓男子16日晚間在台南市安平區一處停車場疑似與他人發生衝突後遭追殺傷重不治。（讀者提供） 中央社

台南市31歲王姓男子16日晚上疑遭人追殺，命喪安平區停車場，台南檢警已逮捕6人，其中1人聲押獲准；南檢初判，至少還有3名犯嫌在逃，犯案動機有待釐清。

台南檢警全力偵辦，追捕犯嫌；台南地檢署發言人林仲斌今天表示，已逮捕劉姓、蘇姓、余姓、王姓、郭姓等6名男子到案，余男、王男及蘇男被聲押，台南地方法院裁定蘇男羈押禁見，余男、王男仍待台南地院裁定。

這起追殺案情頗為複雜，不僅傳出王男的友人前往安南區犯嫌家中灑冥紙討公道，犯嫌中還有人涉及1月21日台南唐姓直播主被擄囚禁案。林仲斌說，有待犯嫌全數被捕到案釐清。

王姓男子16日晚上在安平區疑和他人發生衝突，負傷後隨機攔截2名大學生共乘的機車，一度三貼，但2名大學生先後跳車逃離。王男則騎車逃到永華路上停車場，卻被人開車追上衝撞，警方獲報趕到時，王男已無生命跡象，送醫不治。警方隨後在台86線快速公路橋下找到涉案車輛。

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