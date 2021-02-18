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扮學霸騙念台大 父母被瞞10多年心寒告兒子詐欺

台南莾男闖遊藝場開槍 反遭7名員工壓制痛毆頭破血流

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

24歲湯姓男子15日前往台南市六甲區一家電子遊藝場，持槍朝天花板開一槍，卻反被7名員工壓制拳打腳踢，被打得頭破血流 ，還被錄製「自白」影片，麻豆警方表示，當天獲報到場，先將湯嫌戒護送醫，涉嫌動私刑的7名員工也帶回警局調查，初步了解湯嫌和店家有金錢糾紛，前往索討50萬元，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例和聚眾鬥毆及傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，2月15日晚間8時許獲報六甲區某店家發生槍擊案，立即成立專案小組，到場後立即封鎖管制現場，現場查獲改造手槍1支、子彈1顆及已擊發彈殼1顆，涉嫌開槍的湯姓犯嫌在現場被毆打成傷，調經是湯嫌與店家疑似有金錢糾紛，攜帶改造手槍前往該店家與負責人張男等7人談判，雙方一言不合，湯嫌即持預藏之改造手槍向天花板開槍1發示威。

張男等7人集體壓制及出手毆打湯嫌成傷，警方到場後立即將湯嫌送醫救治，另將現場涉嫌毆打湯嫌張姓男子等7人依現行犯帶返分局偵辦，警詢後湯嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，張姓男子等7人依刑法聚眾滋事、傷害罪移送法辦，有關槍枝來源管道本分局已積極向上溯源追查中。麻豆警分局強調，必定嚴正執法、捍衛公權力，絕不容許任何人擾亂滋事。

湯姓男子到電子遊藝場開槍示威，反被員工痛毆滿身是血，警方趕到先將他戒護就醫後，依違反槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。記者吳淑玲／翻攝
湯姓男子到電子遊藝場開槍示威，反被員工痛毆滿身是血，警方趕到先將他戒護就醫後，依違反槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。記者吳淑玲／翻攝

槍枝 傷害罪

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