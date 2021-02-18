台南市安南區民宅被灑冥紙 疑與安平凶殺案有關

台南市安南區公學路今天凌晨3點多，有數名男子毀損蔡姓男子民宅前停放車輛和敲擊鐵門，警網獲報前往查處眾人已離去，並發現汽、機車各1部車窗、後視鏡遭毀損，地面有灑落冥紙，道上相傳和安平凶殺命案有關，警方發現7輛以報紙遮蔽車牌車輛涉案，已查帶回6名涉案人釐清案情。

據了解，安平區16日發生凶殺案，王男當街慘死，曾姓主嫌在逃，外傳道上展開尋仇行動，曾嫌的老大蔡姓男子公學路住家，18日凌晨3時遭人尋仇報復，住家大門遭毀損、砸車並灑冥紙，警方陸續逮捕6人，依照妨害秩序罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

道上相傳，王姓死者生前與蔡姓男子有債務糾紛，彼此人馬曾在臉書上互嗆，死者友人認定王的死因和此事有關。昨天凌晨3點在數名男子在蔡處敲打大門、砸毀座車與機車，並在門口拋灑冥紙，復仇意味明顯。蔡母驚嚇報警，警方到場時，歹徒已逃竄一空。

台南市警三分局事後調閱監視器畫面，研判作案嫌犯共有7至8人，昨天陸續逮獲6名作案嫌犯，先依妨害秩序罪嫌移送台南地檢署，其餘將繼續傳喚到場。

警方說，案發當時，蔡並未在住家，蔡已有一段時間未住在家裡，歹徒滋擾蔡家行為，依照妨害秩序罪移嫌送台南地檢署偵辦，此案由報請南檢檢察官指揮偵辦，以釐清毀損案和安平凶殺命案的關係。