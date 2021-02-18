50名小模等級台女赴美賣淫 警破跨國色情媒介集團

林姓女子為首集團媒介台灣女子到美國賣淫，利用我國赴美免簽證，兩年仲介50餘名小模等級女子，客群多為當地華人，美方起疑攔下其中14人拒絕入境；刑事局接獲情資，本月在台拘提林等3人依妨害風化罪嫌移送，檢方令5至15萬元交保。

警方調查，林姓女子（31歲）與美國色情應召業者聯繫，上網替賣淫女申請旅行授權（ESTA），由陳姓男子（29歲）在臉書、IG、推特、微信刊登「赴美高薪工作」廣告，招募外貌姣好的台籍女子。

台女赴美國洛杉磯、舊金山，住業者提供的租屋處，前往旅館或客人住處性交易，依外貌及時數標準收費，性交易400美元起跳，最高24小時不限次數4000美元，外出伴遊1500至2000美元，參加飯局100美元，業者抽佣約4成。

美國海關暨邊境保護局發現，不少台女隻身前往，沒有薪資證明或入學許可，還有人在90天期限後出境再入境，2018年1月至去年2月過濾出50多名可疑女子，攔下其中14人拒絕入境，詢問有人坦承赴美賣淫。

美國在台協會去年6月通報我國。刑事局國際科第二隊調查，新冠肺炎疫情爆發後，犯嫌改在台媒介性交易，由林姓男子（25歲）擔任車伕，本月4日搜索在台北市萬華區成都路的工作室，拘提林女、陳男及林男；3人坦認媒介性交易。

警方查扣電腦，發現存有「美國通關指導原則」，教導女子入境時保持鎮定，面對美國官員詢問可回答訪友，另仲介女子赴加拿大、澳洲賣淫。

警方說，台灣加入美國免簽證計畫多年，只要沒有前科或未被美方列黑名單，經上網申請，可持台灣護照赴美從事觀光或商務90天，被犯嫌利用媒介性交易，引起美方重視。