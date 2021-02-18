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新北警會網友傻讓對方打毒品助興 市警局：列案例教育

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市警瑞芳分局交通分隊郭姓警員今年初與男網友約在北市一家商旅見面，疑被對方鼓吹注射安非他命針劑助興，1月底驗尿結果出爐，顯示曾施用2級毒品安非他命，郭男被依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦，新北市警局今天表示，將列為案例教育加強要求所屬引以為鑑。

29歲郭姓警員前年分發到新北市交通警察大隊，派至瑞芳分隊服務，為防範類似情事再度發生，新北市警局已製作案例教育要求所屬引以為鑑，並列為法治教育授課重點，灌輸基層員警法紀觀念。

市警局表示，已責請所屬警分局各級幹部關懷所屬員警勤餘生活及交友狀況，落實查核管考，倘發現員警有違法亂紀者，將依法嚴懲不貸，並視情節斷然淘汰。

瑞芳警分局交通分隊郭姓警員今年1月4日休假，透過LINE與1名網友約在北市西門町一家商旅見面。網友拿出針劑，說可助興，郭受對方鼓吹未拒絕，讓對方打了1劑。兩人告別後，郭擔心注射的針劑是毒品，到當地派出所自首，再向上級報告事發經過，1月5日提出辭呈。

郭員的驗尿結果1月26日出爐，顯示曾施用2級毒品安非他命。北市萬華警分局接獲檢驗報告後，日前將郭男依違反毒品罪嫌函送法辦。

新北市瑞芳警分局郭姓警員與男網友約在北市一家商旅見面，疑被對方鼓吹注射安非他命針劑助興，被依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦，新北市警局將列為案例教育要求所屬引以為鑑。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳警分局郭姓警員與男網友約在北市一家商旅見面，疑被對方鼓吹注射安非他命針劑助興，被依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦，新北市警局將列為案例教育要求所屬引以為鑑。記者邱瑞杰／攝影

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