影／追查安平凶殺命案 南警再逮胸有刀傷男子到案釐清

台南市安平區凶殺命案死者王姓男子，生前曾因經營權利車拆股發生糾紛。警方今天上午將涉嫌持刀砍人余姓男子解送南檢調查，並循線查獲胸部有刀傷的王姓男子到案，詢問釐清案情。

王妻哀傷在臉書貼出靈堂照片，寫著「阿肥，我要幫你洗照片，給大家看你帥帥的樣子喔，這張好不好」，友人紛紛留言要王妻節哀，並為她加油打氣，

外傳王男在安南區長和路上開設權利車販售車行，他先前曾與蔡姓男子等人合作，蔡及其他友人曾合作做生意，但疑因帳務問題而屢次爭吵，蔡及其他人接連離開原本合夥的權利車行。原以為彼此拆夥後能相安無事，有心人士不禁意散佈耳語，導致雙方結下心結，進而引發衝突。