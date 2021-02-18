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單身警和網友見面竟讓對方注射安非他命 辭職仍要法辦

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳警分局交通分隊郭姓警員今年初疑與男性網友，相約到北市西門町一家商旅見面。郭受對方鼓吹注射一劑針劑助興，後覺得不安，擔心被注射毒品，向上級自首，坦承事發過程並辭職。郭員驗尿結果上月底出爐，安非他命呈陽性反應，瑞芳分局將郭依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。

郭姓警員年近30歲，前年從警專畢業後，分發瑞芳警分局瑞芳交通分隊任職，因為仍單身，有時會上網與網友互動。

今年1月4日郭員休假，透過LINE與1名網友約在北市商旅見面。網友拿出針劑，說可助興，郭未拒絕，讓對方打了1劑。兩人告別後，郭擔心注射的針劑是毒品，決定「自首」，向上級報告事發經過，1月5日提出辭呈。

郭員的驗尿結果1月26日出爐，顯示曾施用2級毒品安非他命。瑞芳警分局接獲檢驗報告後，將郭依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。警方先前在郭員說明案情後，曾試圖找出與郭見面的網友，但對方似發現不對勁，退出群組並封鎖帳號未能如願。

新北市瑞芳警分局郭姓警員與男網友約在北市一家商旅見面，疑被對方鼓吹注射安非他命針劑助興，被依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳警分局郭姓警員與男網友約在北市一家商旅見面，疑被對方鼓吹注射安非他命針劑助興，被依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。記者邱瑞杰／攝影

毒品 瑞芳

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