單身警和網友見面竟讓對方注射安非他命 辭職仍要法辦

新北市瑞芳警分局交通分隊郭姓警員今年初疑與男性網友，相約到北市西門町一家商旅見面。郭受對方鼓吹注射一劑針劑助興，後覺得不安，擔心被注射毒品，向上級自首，坦承事發過程並辭職。郭員驗尿結果上月底出爐，安非他命呈陽性反應，瑞芳分局將郭依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。

郭姓警員年近30歲，前年從警專畢業後，分發瑞芳警分局瑞芳交通分隊任職，因為仍單身，有時會上網與網友互動。

今年1月4日郭員休假，透過LINE與1名網友約在北市商旅見面。網友拿出針劑，說可助興，郭未拒絕，讓對方打了1劑。兩人告別後，郭擔心注射的針劑是毒品，決定「自首」，向上級報告事發經過，1月5日提出辭呈。