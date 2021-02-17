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台南警方偵辦安平凶殺命案 依殺人罪嫌移送南檢
台南市警方偵辦王姓男子遭殺害命案，在醫院查獲手脚有刀傷的蘇姓和余姓男子，兩人由員警戒護回分局分開詢問後，蘇被依殺人罪嫌今晚先移送南檢複訊，余明天再解送南檢調查。
警方今天另前往20歲劉姓男子住所拘提到案，在他身上查獲毒品，今天下午依毒品罪嫌移送南檢，並持續追查在逃開車男子。
涉嫌在安平區育平路停車場持刀砍王姓男子的38歲蘇及余姓男子，警方隔離詢問蘇後，今晚將依殺人罪嫌解送南檢，由檢察官複訊，明天再移送余到南檢複詢。
據了解，余和蘇對於案情避重就輕，凶刀在案發後已丢棄。
王姓男子經營汽車流當業，昨晚先在安平育平路停車場和余及蘇持刀互砍後，王攔下一輛機車，行駛至永華二路一家餐廳停車場後，遭人駕車衝撞倒地，送醫不治。
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