台南警方偵辦安平凶殺命案 依殺人罪嫌移送南檢

台南市警方偵辦王姓男子遭殺害命案，在醫院查獲手脚有刀傷的蘇姓和余姓男子，兩人由員警戒護回分局分開詢問後，蘇被依殺人罪嫌今晚先移送南檢複訊，余明天再解送南檢調查。

警方今天另前往20歲劉姓男子住所拘提到案，在他身上查獲毒品，今天下午依毒品罪嫌移送南檢，並持續追查在逃開車男子。

涉嫌在安平區育平路停車場持刀砍王姓男子的38歲蘇及余姓男子，警方隔離詢問蘇後，今晚將依殺人罪嫌解送南檢，由檢察官複訊，明天再移送余到南檢複詢。

據了解，余和蘇對於案情避重就輕，凶刀在案發後已丢棄。