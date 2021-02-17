堂兄弟持美工刀搶超商 警6小時內破案

高雄市顏姓堂兄弟昨天凌晨4時許持美工刀，至三民區大中一路某超商搶劫收銀機財物，得手1萬5千元後逃逸，三民二警分局調閱監視器鎖定弟兩人身分，持拘票6小時內逮捕兩人，高雄地檢署訊後依強盜罪嫌聲請羈押禁見獲准。

據了解，顏姓男子（36歲）與他的堂弟（24歲）都沒有正當工作，疑因缺錢花用，騎機車夜遊時隨機選擇超商行搶，當時超商店中僅一名男店員，看到兩人頭戴全罩式安全帽、口罩，又持美工刀大喊「把錢交出來！」掙扎無果，只能乖乖照辦，所幸沒有人受傷。

警方調閱監視器以車追人，昨天上午10點在林園區逮捕顏姓堂弟，下午3時許在小港區逮捕顏姓堂哥，6小時內破案，但兩人身上只剩現金3120元，警方也查扣安全帽2頂、手機2支及做案衣褲2套。