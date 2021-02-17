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安平凶殺案／死者生前哀求停車場管理員致電妻 遺憾未接通不及道別

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安平區昨晚發生凶殺命案，王姓男子生前請求停車場管理場員撥電話給妻子，電話都未接通，直到員警到場，警方協助打電話給王妻才接通。員警表示，令人遺憾的是，王和妻子來不及道別。

31歲王姓男子，昨晚6點多先在育平路一家汽車旅館，遭仇家追殺後，半路攔下兩名共乘機車逃亡，仍在安平區永華路二段餐廳停車場被歹徒駕車衝撞後倒地，王哀求男管理員路人打電話給妻子道別，但電話卻始終沒有接通。轄區派出所員警到命案現場後，警方打電話給王妻才接通，聯絡王妻趕到成大醫院探視。

王妻哭著說，當時剛好沒接到電話，後來一看手機，有未顯示號的來電，沒顯示電話號碼的她沒有回撥，沒想到最後接到電話後，竟是警方通知她王男死訊，她悲痛不已。

王妻（左）表示，她接電警方來電後，才知道先生遭人殺害。記者黃宣翰／攝影
王妻（左）表示，她接電警方來電後，才知道先生遭人殺害。記者黃宣翰／攝影

命案 停車場 成大醫院

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