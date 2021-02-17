見500萬現金及名表起盜心 5人持刀搶直播主被判重刑

李姓男子看吳姓男子在臉書經營網路直播拍賣，現場擺放大量現鈔、名表起盜心，得知直播室設在其台南租處，邀集林姓男子等4人前往直播室行搶，5月30日深夜搭乘租車分持刀械、束帶等尾隨吳及女友進入住處，所幸2人躲進2樓直播室反鎖，李等人擔心事跡敗露匆忙駕車離開，台南地院認李等5人犯結夥3人以上攜帶凶器侵入住宅強盜未遂罪，分處4年4月至3年6月不等徒刑。

檢警調查，李等5人去年5月29日晚間11時28分，分別搭自家車及租賃小客車，在國道一號新營服務區會合後，換搭乘租賃小客車前往直播主住處，惟因該住處鐵門未開而作罷。隔天下午6時30分，李等人在台中市再次會合，期間為避免租車車牌號碼曝光，行前在霧峰區竊取停放路旁處轎車車牌。

一行人搭乘租車下新營交流道，在車上分發預先準備刀械、電擊棒、不明槍枝及束帶並分工，由李等4人侵入住家兼直播室強盜財物，陳則在外頭負責接應工作。當晚11時54分，李見直播主及女友返家打開1樓鐵捲門，李等4人下車尾隨2人進入住處。吳姓直播主及女友緊急逃入2樓直播室房間內並將門反鎖，李等人唯恐延宕時間事跡敗露，隨即逃離現場，搭車離開。事後，吳報警處理，循線查獲。

吳姓直播主說，在臉書經營網路直播拍賣，賣一些精品、香水及包包，直播室是他承租的，作為住家兼直播使用。他說，當晚他跟女友剛開車回到家，車停在門口，進入住處，要把鐵捲門拉下時，對方的車就開過來，4名男子下車，他們有人用手阻止鐵捲門往下，闖入他住家屋內，他有看到2個人拿刀，還有拿刀揮的動作。

他表示，他跟女友躲入2樓直播室並將門鎖上，他們在2樓門外撞門、拍門，但進不來後就離開現場。他事後回想並看監視器畫面，發現他們是分持刀械、電擊棒、疑似槍枝及束帶闖入屋內，其中1名男子還揹了1個空的大背包，過程中他們均無說話，也沒有叫囂，不像是來尋仇，應該是來搶錢。

他也說，當晚約8時30分開始直播，那時剛好播完，本次直播時台前放置約500萬元，還有勞力士、香奈兒名錶等貴重財物要供抽獎，這些物品他在粉絲專頁都有貼文預告。