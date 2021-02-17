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影／安平凶殺案3人到案 死者妻疑丈夫投資流當業引殺機

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安平區永華路二段昨晚上發生凶殺命案，從事汽車流當業王姓男子疑投資金錢糾紛，遭歹徒持刀砍傷，雖搶走路過機車逃逸，仍遭駕車追撞機車人車倒地後，倒車撞王，王送醫不治，警方在仁德區86快速道路下找到凶嫌所駕車輛，並循線找到涉案三名男子到案釐清全力蒐證緝凶。

據了解，死者王男（31歲）帶蝴蝶刀，昨晚6點在先在安平區育平路一處停車場與人談判，雙方發生口角衝突後，王遭對方持刀刺傷徒步逃跑，他衝到對街欲攔路過車子逃跑，但車主緊鎖車門而作罷。

接著兩名共乘出租機車大學生接近，王隨即跳上機車，表示有人在追殺，強要對方載他逃跑，緊抱騎士成三貼方式往永華路方向行駛，三人騎到永華路及華平路口時，一名騎機車大學生跳車，癱軟在路旁，今天影片曝光，機車改由王騎乘，載著另名大學生逃到永華路二段廳停車場，凶手開車追上後，第二人趁機逃跑。

王騎進停車場疑失控人車倒地，追來的車子隨後追撞上來，還繼續對著人車前後倒退撞擊多次，之後加速逃逸，王受傷後將妻子電話給熱心路人通知她，路人幫忙記下車牌，在兇嫌逃逸後報案。

警方以車追人，約2個小時仁德區86快速道路下找到紅色轎車，車頭毀損，車燈處和車後座有血跡，警方並在郭綜合醫院找到手腳有刀傷的余姓（38歲）和曾姓（38歲）男子，派員警戒護救醫並拘提平時使用紅色車的劉姓（20歲）男子到案，劉等三人都否認涉案。

王妻向警方表示，先生生前從事汽車流當業，經權利車為業，最近曾和股東發生金錢糾紛。警方懷疑王死因和金錢糾紛有關，正全力追查在逃曾和林姓男子到案。

至於外傳命案和一起毒品趴有關，但據了解，開毒品趴雖是安平同一家汽車旅館，但警方到場時，投宿旅館的王已離開旅館，員警初步研判應和命案沒有直接關係。

台南市安平區永華路二段餐廳停車場，昨晚發生王姓男子遭殺害命案。圖／讀者提供
台南市安平區永華路二段餐廳停車場，昨晚發生王姓男子遭殺害命案。圖／讀者提供

命案 大學生 停車場

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