台南安平凶殺案 作案車輛仁德段86快速道路下尋獲

台南市安平區今天傍晚6時多驚傳凶殺案，31歲的王姓男子在育平路附近停車場與人談判，雙方一言不和，王遭對方持刀刺傷，王見兩觀光客騎機車經過，跳上機車三貼往永華路方向逃跑，直至某餐廳旁停車場，兩觀光客趁隙逃逸，王仍被仇家開車追撞後，身受多處刀傷送醫不治，警方晚間8時多在仁德區86快速道路下尋獲作案車輛，但凶嫌已不知去向，正全力追緝。

警方調查，王在育平路旁一處停車場與人談判，雙方發生衝突，遭對方持刀刺傷後，跳過對街欲攔路過車子逃跑，但車主緊鎖車門而作罷。王見2名共乘出租機車男子駛近，隨即跳上機車，表示有人追殺，緊抱乘客三貼方式往永華路方向逃跑，經永華及華平路口時，一名觀光客見狀跳車，王改騎機車載另名觀光客共乘到永華路上餐廳停車場，凶手開車追上後，該觀光客則趁機逃跑。