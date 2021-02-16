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蒙古籍漁船走私香菸43萬包 海巡屏東海域截獲

中央社 / 屏東縣16日電

海巡署南部分署今天宣布在屏東恆春鎮山海西方6浬處，查獲蒙古籍「D」字號漁船，載運CORSAIR品牌等未稅菸品867箱、約43萬包，市價超過新台幣3000萬元。

海巡署南部分署指出，第八巡防區指揮部雷達在13日下午5時許，偵測到「D」船在山海西方6浬處徘徊，研判航跡可疑，立即派遣艦隊分署恆春海巡隊巡防艇前往登檢，赫見「D」船上載運大批印有中文警語的CORSAIR品牌香菸。

海巡署南部分署立即成立應變指揮中心，並由恆春海巡隊將涉案人、船押至高雄二港口，因值防疫期間，海巡人員穿著全身防護裝備上船清查，並出動海巡偵蒐犬協助清艙，不放過任何角落。

海巡署表示，海巡人員在船艙內查獲以黑色防水袋包裝的CORSAIR品牌香菸及加熱菸總計867箱、共43萬包，市值超過3000萬元。

全案報請屏東地檢署檢察官偵訊，並依菸酒管理法將涉案的台灣籍董姓船長、菲律賓籍船員6人及867箱私菸全數查扣。

屏東地方法院法官昨天以視訊方式召開羈押庭，裁定董姓船長以15萬元交保並實施居家隔離，6名菲籍船員送往留置處所進行檢疫隔離14天，而後將交由移民署專勤隊處置，全案將擴大追查。

海巡署 屏東 品牌

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