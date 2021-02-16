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賣6支彩虹菸給16歲少年 含第3級毒品遭判刑8年
桃園21歲曾姓男子向1名年僅16歲的高中少年兜售含有第3級毒品的彩虹菸，雙方約好1支賣250元，少年前後花1500元買了6支，被警方當場逮捕；曾起初否認，後坦承彩虹菸摻毒，販毒牟利被法院痛斥助長用毒行為，依2個成年人故意對少年犯販賣第3級毒品罪判刑8年，可上訴。
檢警調查，曾男2018年7月11日以通訊軟體和少年聯繫，雙方談妥1支彩虹菸賣250元，當晚少年就匯了500元給曾，隨後再約出面交；3天後曾再度和少年約交易，賣了4支彩虹菸給他，得利1000元，因警方接獲線報當場逮捕送辦。
法院審理時，曾坦承知道彩虹菸內可能含有第3級毒品，另警方查扣的手機對話中，曾傳送「幫推」、「剩6」等訊息，他表示是請少年幫他問看看有沒有需要，當時有想要賣那些彩虹菸。少年也證稱，前後兩次向曾購買，單支售價250元。
彩虹菸經送交交通部民用航空局航空醫務中心鑑定，驗出含有4-Chloro-α-PVP成分，為列管的第3級毒品。
法院審酌，曾賣毒品給16歲少年，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，且曾在檢方偵查時辯稱「不知道彩虹菸含有什麼成分」，直到審理時才坦承清楚摻有毒品，對於上游來源是誰也交代不清，認為沒有減刑必要。
法院認為，曾男當時年僅21歲，不思正當途徑獲取財物，漠視政府禁令賣毒牟利，助長用毒行為，恐導致施用者沈迷毒癮無法自拔，戕害國民身心健康，但考量他最終坦承、全盤供出犯罪經過等，依2個成年人故意對少年犯販賣第3級毒品罪，各判7年4月、7年6月，應執行8年。
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