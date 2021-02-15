兄弟檔借錢不成開槍殺人 南投地院裁定羈押禁見

南投縣埔里鎮發生槍擊命案，王姓兄弟向劉姓男子借錢被拒絕，涉嫌開槍射殺劉男後開車逃逸，南投警方循線逮捕王姓兄弟，檢警昨天聲請羈押禁見，南投地院今天凌晨裁准羈押。

南投縣埔里鎮13日發生槍擊案，60歲劉男在埔里鎮北平街遭槍擊，左胸中彈後送醫不治；警方調閱監視器畫面發現涉嫌開槍的是2名男子，循線將涉案的王姓兄弟檔逮捕到案。

警方指出，26歲王男和24歲的弟弟得知劉男要前往埔里鎮北平街打麻將，王姓兄弟向劉男借錢被拒絕，三人發生爭吵，王姓兄弟朝劉男胸部開槍後開車逃逸，劉男傷重送醫後宣告不治。

南投警方循線逮捕王姓兄弟，在王姓兄弟住處起出改造手槍一把以及子彈3發，王姓兄弟落網接受檢警詢問，南投地檢署檢察官訊後認為兩人有串供滅證之虞，昨天向南投地方法院聲請羈押，法院今天凌晨裁定兩人羈押禁見。